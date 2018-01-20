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Минское "Динамо" победило одноименный клуб из Риги в матче КХЛ на открытом воздухе

Спорт
20 января, 16:29 UTC+3 РИГА РИГА 20, января. /ТАСС

Клуб из Минска добился победы со счетом 3:2

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Хоккеисты минского "Динамо"

Хоккеисты минского "Динамо"

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

РИГА, 20 января. /ТАСС/. Минское "Динамо" обыграло одноименный клуб из Риги со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Риге на открытом воздухе.

В составе хозяев отличились Брэндон Макмиллан (13-я минута) и Рихардс Букартс (34). У гостей шайбы забросили Джастин Фонтейн (38), Денис Осипов (28) и Джек Скилле (56).

Минское "Динамо" с 67 очками занимает десятое место в таблице Западной конференции. Рижское "Динамо", уже потерявшее шансы на выход в плей-офф, с 43 баллами идет на 13-й позиции.

В следующем матче рижское "Динамо" дома сыграет с ханты- мансийской "Югрой" 22 января, минское "Динамо" также дома в этот же день встретится с владивостокским "Адмиралом".

Матч между рижским "Динамо" и одноименным клубом из Минска стал вторым в истории КХЛ на открытом воздухе и первым под естественным освещением. Встреча, которая получила название Winter Ice Break, прошла в Риге на хоккейной площадке спортивного комплекса городской думы, на момент начала игры температура составляла минус 2 градуса. Матч прошел при аншлаге в присутствии 8,5 тыс. зрителей, все места для болельщиков были стоячими. Встреча стала самой посещаемой домашней игрой для рижского "Динамо" в нынешнем чемпионате КХЛ.

Первая встреча на открытом воздухе прошла 2 декабря 2017 года в Хельсинки с участием местного "Йокерита" и петербургского СКА (3:4). Данный матч стал самым посещаемым в истории КХЛ, на игру в парке Кайсаниеми пришли 17 645 зрителей.

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