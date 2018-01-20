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Гандболистки "Тольятти" обыграли "Кристиансенд" в матче Кубка EHF

Спорт
20 января, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 29:24

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ТАСС, 20 января. Российский клуб "Тольятти" со счетом 29:24 обыграл норвежский "Кристиансенд" в домашнем матче третьего тура группового этапа Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF) среди женщин.

"Тольятти" одержал третью победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице группы В, набрав шесть очков. "Кристиансенд" потерпел третье подряд поражение и находится на последнем (4) месте, не набрав очков.

В следующем матче "Тольятти" 27 ноября на выезде вновь сыграет с "Кристиансендом".

Кубок EHF является вторым по значимости европейским гандбольным турниром после Лиги чемпионов.

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