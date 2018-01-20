Тарпищев: Шарапова может войти в топ-20 перед стартом Roland Garros

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Уровень игры позволит россиянке Марии Шараповой войти в число двадцати лучших теннисисток мира перед стартом турнира серии Большого шлема Roland Garros. Об этом ТАСС заявил глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В субботу Шарапова проиграла в третьем круге первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open немке Ангелик Кербер - 1:6, 3:6.

"Большой трагедии в этом поражении нет, потому что Кербер сыграла свой лучший матч за последние два года. Маша играла неровно - блестящие розыгрыши чередовались с досадными ошибками, было много брака. Срывы на большие ауты говорят о том, что нервная система Шараповой еще не адаптировалась к соревнованиям. Нужно подождать", - заявил Тарпищев.

"К Открытому чемпионату Франции Мария должна играть стабильнее, сейчас главное наиграться. Думаю, что к этому моменту она будет в районе двадцати лучших в рейтинге, и тогда она будет сеяной, получит несколько проходных кругов при удачном жребии. В женском теннисе нет фаворита, сейчас еще подходит целая плеяда молодых теннисисток. Не надо ориентироваться на то, что Мария должна обязательно побеждать, но в элиту попадать нужно", - заключил собеседник агентства.

Открытый чемпионат Франции по теннису Roland Garros пройдет с 26 мая по 10 июня.