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Тарпищев: Шарапова может войти в топ-20 перед стартом Roland Garros

Спорт
20 января, 20:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В субботу россиянка проиграла в третьем круге первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open немке Ангелик Кербер - 1:6, 3:6

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA-EFE/DEAN LEWINS

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Уровень игры позволит россиянке Марии Шараповой войти в число двадцати лучших теннисисток мира перед стартом турнира серии Большого шлема Roland Garros. Об этом ТАСС заявил глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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Шарапова проиграла Кербер в третьем круге Australian Open

В субботу Шарапова проиграла в третьем круге первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open немке Ангелик Кербер - 1:6, 3:6.

"Большой трагедии в этом поражении нет, потому что Кербер сыграла свой лучший матч за последние два года. Маша играла неровно - блестящие розыгрыши чередовались с досадными ошибками, было много брака. Срывы на большие ауты говорят о том, что нервная система Шараповой еще не адаптировалась к соревнованиям. Нужно подождать", - заявил Тарпищев.

"К Открытому чемпионату Франции Мария должна играть стабильнее, сейчас главное наиграться. Думаю, что к этому моменту она будет в районе двадцати лучших в рейтинге, и тогда она будет сеяной, получит несколько проходных кругов при удачном жребии. В женском теннисе нет фаворита, сейчас еще подходит целая плеяда молодых теннисисток. Не надо ориентироваться на то, что Мария должна обязательно побеждать, но в элиту попадать нужно", - заключил собеседник агентства.

Открытый чемпионат Франции по теннису Roland Garros пройдет с 26 мая по 10 июня.

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