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Хоккеист Мнацян не представляет возможной идею объединения клубов КХЛ "Адмирал" и "Амур"

Спорт
20 января, 20:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Идея объединения клубов принадлежит члену совета директоров КХЛ Александру Медведеву, который считает, что это поспособствует сохранению хоккея в регионах

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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Капитан "Адмирала" Самвел Мнацян не представляет возможной идею объединения владивостокского хоккейного клуба с хабаровским "Амуром". Об этом он рассказал журналистам.

Ранее член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев предложил объединить ряд клубов, чтобы сохранить хоккей в регионах, и сообщил, что обсудит этот вопрос с президентом лиги Дмитрием Чернышенко. В СМИ активно обсуждалась идея объединения "Адмирала" и "Амура".

"Я не представляю себе, как такое можно сделать. Между нашими командами всегда было интересное дерби, не так много таких матчей в лиге. Плюс непонятно, как мы будем с семьями жить на два города, как болельщики будут делить команду. По- моему, это бред, пусть делают такое в футболе, например", - считает капитан "Адмирала".

В субботу московское "Динамо" со счетом 4:0 обыграло владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ. "На нас теперь ничего не давит, играем в свою игру. В плане мотивации у нас проблем нет - бьемся за болельщиков и за себя. У нас нет мастеров, которые могут в одиночку обыграть соперника, поэтому приходится играть в командный хоккей", - сказал Мнацян.

"После ухода лидеров было тяжеловато. Стараемся выкладываться в каждом матче, нас не должно касаться, что происходит вокруг клуба. Осталось три встречи - нужно отыграть их так, чтобы болельщики были довольны", - заключил хоккеист.

"Адмирал" с 58 очками идет на 12-м месте в Восточной конференции. В следующем матче команда на выезде сыграет 22 января с минским "Динамо".

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