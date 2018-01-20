Канадки Хамфрис и Джордж выиграли общий зачет Кубка мира по бобслею

ТАСС, 20 января. Экипаж канадской бобслеистки Кейли Хамфрис выиграл общий зачет Кубка мира в соревнованиях женщин. По итогам восьми этапов ее экипаж набрал 1631 балл.

На финальном этапе Кубка мира, который проходит в немецком Кёнигзее, Хамфрис и Филиция Джордж заняли второе место, проиграв победительницам 0,29 секунды. Первыми стали немки Штефани Шнайдер и Анника Дразек (1.41,35), третьими - американки Элана Майерс и Лорен Джиббс (+0,32).

Россиянки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова стали пятыми, Александра Родионова и Юлия Беломестных - 21-ми.

Второе место в общем зачете по итогам восьми этапов занял экипаж американки Эданы Тэйлор Майерс (1591), третье - немки Мариамы Джаманки (1538). Лучшей из россиянок стала Сергеева, которая заняла восьмое место (1112).

32-летняя Хамфрис является двукратной олимпийской чемпионкой, двукратной чемпионкой мира.