Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Канадки Хамфрис и Джордж выиграли общий зачет Кубка мира по бобслею

Спорт
20 января, 20:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Россиянки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова стали пятыми, Александра Родионова и Юлия Беломестных - 21-ми

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/ANDREAS SCHAAD

ТАСС, 20 января. Экипаж канадской бобслеистки Кейли Хамфрис выиграл общий зачет Кубка мира в соревнованиях женщин. По итогам восьми этапов ее экипаж набрал 1631 балл.

Смотрите также

Канадец Криппс выиграл общий зачет Кубка мира по бобслею в двойках

IBSF поддерживает идею объединенной бобслейной команды КНДР и Южной Кореи на ОИ-2018

Два российских женских экипажа выступят на соревнованиях по бобслею на ОИ-2018

Экипаж КНДР и Южной Кореи по бобслею может выступить в соревнованиях четверок на ОИ-2018

На финальном этапе Кубка мира, который проходит в немецком Кёнигзее, Хамфрис и Филиция Джордж заняли второе место, проиграв победительницам 0,29 секунды. Первыми стали немки Штефани Шнайдер и Анника Дразек (1.41,35), третьими - американки Элана Майерс и Лорен Джиббс (+0,32).

Россиянки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова стали пятыми, Александра Родионова и Юлия Беломестных - 21-ми.

Второе место в общем зачете по итогам восьми этапов занял экипаж американки Эданы Тэйлор Майерс (1591), третье - немки Мариамы Джаманки (1538). Лучшей из россиянок стала Сергеева, которая заняла восьмое место (1112).

32-летняя Хамфрис является двукратной олимпийской чемпионкой, двукратной чемпионкой мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
2
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
3
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на территории Чили
4
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
5
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
6
Джек Воробей за штурвалом "Зеленой жемчужины"
7
Что известно о нападении в школе в Бурятии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама