Хиетанен: игроки "Динамо" верят в попадание команды в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Игроки московского "Динамо" надеются на то, что команде удастся выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал защитник клуба Юусо Хиетанен.

В субботу московское "Динамо" со счетом 4:0 обыграло владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ. За две игры до конца сезона "Динамо" идет на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. "Адмирал" потерял шансы на выход в плей-офф.

"Матч не был простым, но мы здорово его провели. Активно действовали, контролируя шайбу. В этой лиге не бывает легких соперников", - сказал Хиетанен.

"Все что нам остается - это побеждать в оставшихся двух матчах и надеется, что матчи конкурентов сложатся так, как нам нужно. Мы верим, что у нас получиться выйти в плей-офф, но сейчас нам стоит сконцентрироваться на следующих играх и не загадывать так далеко. Надеюсь, что команде удастся сохранить победный настрой в игре со СКА", - заключил собеседник ТАСС.

В следующем матче "Динамо" 22 января сыграет на выезде с санкт-петербургским СКА, "Адмирал" в этот же день встретится в гостях с минским "Динамо".