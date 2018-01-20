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Вратарь Шепляков находится на просмотре в ФК "Ахмат"

Спорт
20 января, 20:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Грозненская команда проводит первый зимний учебно-тренировочный сбор в Турции, который завершится 23 января

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ТАСС, 20 января. Российский вратарь Александр Шепляков находится на просмотре в грозненском футбольном клубе "Ахмат". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Грозненская команда проводит первый зимний учебно-тренировочный сбор в Турции, который завершится 23 января.

21-летний Шепляков является основным вратарем смоленского ЦРФСО, который выступает в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в зоне "Запад". В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах.

Грозненская команда находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков после 20 туров. В первом матче турнира после зимней паузы "Ахмат" 4 марта на выезде сыграет с тульским "Арсеналом".

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