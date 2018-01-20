Николаев защитил титул чемпиона "Дакара", Карякин сложил с себя полномочия

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Анзулис/. Юбилейный 40-й ралли-марафон "Дакар" завершился 15-й победой в зачете грузовиков российской команды "КамАЗ-мастер", которая в этом году празднует 30-летие. Первым в общем зачете многокилометрового марафона, как и год назад, стал экипаж под управлением Эдуарда Николаева.

Еще один экипаж команды "КамАЗ-мастер" под управлением Айрата Мардеева занял третье место. Экипаж Дмитрия Сотникова ("КамАЗ-мастер") стал десятым. На старт ралли-марафона также вышел еще один экипаж команды "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова, но он был снят с гонки судьями из-за пропуска контрольных точек на 11-м этапе.

Россиянин Сергей Карякин, победивший в ралли прошлого года в зачете квадроциклов, не смог отстоять своего звания и уступил титул чилийцу Игнасио Касале. В классе автомобилей вторую в карьере победу одержал двукратный чемпион мира по классическому ралли испанец Карлос Сайнс на "Пежо".

Среди мотоциклистов лучшим оказался австриец Маттиас Валькнер, для которого этот успех стал первым в карьере. В зачете багги, который впервые был представлен отдельной категорией в прошлом году, победу одержал бразилец Рейналдо Маркес Варела.

В нынешнем году дистанция ралли пролегала по территории Перу, Аргентины и Боливии. Участники гонки преодолели более 8000 км, из которых больше половины пришлись на спецучастки.

Вильягра поплатился за нечестную борьбу

В отсутствие главного соперника российской команды последних лет голландца Жерара де Роя, который в этом году решил отказаться от "Дакара" ради участия в параллельном ралли-марафоне "Африка Эко Рэйс", основными конкурентами камазовцев считались чех Алеш Лопрайс на "Татре" и аргентинец Федерико Вильягра на "Ивеко". Чех выиграл первый этап, но уже после третьего заметно отстал от лидирующего дуэта, а после пятого и вовсе прекратил борьбу в ралли-марафоне. Первую строчку протокола со второго этапа удерживал Николаев. На пятом этапе российский экипаж умудрился одержать победу на спецучастке даже после того, как их машина завалилась на бок и на возвращение в гонку пришлось затратить около 20 минут.

В то время как Николаев уверенно лидировал, у его партнеров по команде дела складывались не самым лучшим образом с самого начала, со всеми неприятности случились уже на втором этапе. Сначала перевернулся на бок "Камаз" Айрата Мардеева, ему на помощь подоспел экипаж Антона Шибалова, который на этом "Дакаре" выполнял роль "боевой технички" коллектива. А под финиш этапа с трудностями столкнулся и четвертый грузовик команды - под управлением Дмитрия Сотникова. Таким образом, уже после второго этапа Сотников проигрывал Николаеву более 40 минут, а Мардеев с Шибаловым - почти три часа, при таких раскладах им было тяжело рассчитывать не только на победу, но и на попадание на подиум по итогам гонки.

Николаев же в первой половине ралли-марафона не испытал особых сложностей, и после шести этапов его отрыв от шедшего вторым Вильягры составлял 52 минуты. Однако после дня отдыха положение дел стало меняться - аргентинец понемногу приближался к россиянину в общем зачете, но не столь существенно, однако на 11-м этапе на машине Николаева случилась поломка, которая разом нивелировала все преимущество, и лидером уже был Вильягра, ко всему прочему, решивший прибегнуть и к хитростям в борьбе за победу. На 12-м этапе аргентинец заправился с технички в зоне нейтрализации, что запрещено регламентом соревнований; это означало, что на старте спецучастка он ехал с менее заполненным бензобаком, что давало преимущество в скорости на фоне соперников.

Но от судьбы аргентинцу уйти не удалось. Перед стартом предпоследнего этапа Николаев опережал Вильягру в общем зачете всего на одну секунду, болельщики ждали непредсказуемую борьбу на заключительных двух спецучастках, однако в дело вмешалась техника на грузовике аргентинца - поломка коробки передач вынудила его досрочно прекратить участие в ралли-марафоне. Таким образом, Николаеву для победы оставалось просто спокойно доехать оставшиеся километры дистанции, что он с уверенностью и сделал.

Для 33-летнего Николаева эта победа стала третьей на "Дакаре" и второй подряд, в первый раз он выиграл в 2013 году. Для "КамАЗ-мастер" этот успех стал 15-м в знаменитой гонке.

Перелом руки Карякина

Победитель прошлогоднего "Дакара" в зачете квадроциклов Карякин начал испытывать сложности еще задолго до старта ралли-марафона, связаны они были с финансами - долгое время гонщик не мог найти спонсоров для того, чтобы оплатить участие в соревнованиях, и его участие в гонке нынешнего года было под вопросом. Эти проблемы были решены за несколько месяцев до старта ралли, что позволило действующему победителю успеть потренироваться и обкатать свой квадроцикл.

Но вот порадовать российских болельщиков второй победой подряд Карякин не смог. С самого старта лидерство в общем зачете захватил Касале, россиянин на первых двух этапах держался в одном темпе с ним, однако на третьем из-за неисправности техники проиграл ему более 20 минут. Отставание некритичное, но это вынудило Карякина больше атаковать и рисковать, что в итоге привело к аварии.

На 44-м км спецучастка пятого этапа Карякин упал с квадроцикла и не смог продолжить гонку из-за полученных травм - перелома лучевой кости руки и трещины в суставе. "Извините, что не смог порадовать вас, друзья, на финише в Аргентине, обидно до слез", - написал позже Карякин на своей странице в Facebook. Однако россиянин решил не спешить возвращаться домой и остался на "Дакаре" для того, чтобы рассказывать о гонке болельщикам в своих социальных сетях. Касале же в отсутствие главного соперника не уступил никому лидерства вплоть до самого финиша.

В зачете автомобилей особых интриг не ожидалось - как и в предыдущие годы победу между собой должны были разыграть представители команды "Пежо": 13-кратный победитель ралли-марафона француз Стефан Петерансель, его соотечественник - пятикратный чемпион гонки Сириль Депре, а также чемпионы мира по классическому ралли Себастьян Лёб из Франции и испанец Карлос Сайнс, который побеждал на "Дакаре" в 2010 году. Особой изюминкой в этом противостоянии был тот факт, что для "Пежо" это был последний "Дакар" - концерн принял решение свернуть гоночную программу ралли-рейда, и каждый из гонщиков наверняка хотел стать последним чемпионом в истории команды.

В итоге им стал Сайнс, причем борьбы как таковой не вышло - Лёб сошел с дистанции из-за травмы его штурмана, Депре перевернулся на четвертом этапе и после ремонта машины проигрывал уже очень много времени, а Петерансель, лидировавший в ралли до восьмого этапа, вынужден был распрощаться с надеждами на 14-й успех в "Дакаре" из-за поломки машины. Среди участников нынешнего ралли был и хорошо знакомый российским футбольным болельщикам бывший главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Андре Виллаш-Боаш, который соревновался в классе автомобилей на "Тойоте". Однако добраться до финиша ралли-марафона португальскому специалисту не удалось - он сошел с дистанции во время четвертого этапа, получив при этом травму спины.