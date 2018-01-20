Сборная легенд ЦСКА обыграла команду СССР в матче памяти Валерия Харламова

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. В субботу в ледовом дворце спорта ЦСКА прошел праздник хоккея, посвященный 70-летию со дня рождения легендарного хоккеиста Валерия Харламова. Организаторы праздника сделали обширную программу для посетителей мероприятия, главной частью которого стал гала- матч двух команд - легенд ЦСКА и сборной СССР, который завершился победой армейцев со счетом 9:5.

Гала-матч между сборными легенд ЦСКА и сборной СССР собрал в ЛДС ЦСКА поклонников хоккея со всей Москвы. В игре приняли участие звезды хоккея прошлого, а также государственные деятели и родственники известных в прошлом хоккеистов.

За два часа до начала матча зрители собирались в небольшие очереди у дверей ледового дворца, вход на матч организаторы сделали свободным для всех желающих. Среди армии поклонников ЦСКА, пришедших в субботу на праздник хоккея, встречались и болельщики других клубов. Сергей из Москвы привел на матч своего маленького сына. Оба они поддерживают московский "Спартак" - принципиального соперника ЦСКА.

"Несмотря на клубные пристрастия, я решил, что сын должен в живую увидеть легенд хоккея. Да, многие уже потеряли форму, но мастерство никуда деться не должно. А сын должен знать об этих игроках, и, конечно, о Валерии Харламове", - сказал Сергей.

Атмосфера СССР

В подтрибунном помещении организаторы праздника постарались воссоздать атмосферу времен СССР - из колонок играли советские песни, а юные любители хоккея смогли поиграть в старые советские игровые автоматы. Дети вставали в очередь, чтобы провести партию в такие игры, как "Снайпер-2", "Магистраль", "Морской бой" и "Воздушный баскетбол". Представителям старшего поколения тоже не приходилась скучать - они принимали участие в конкурсе, сделанном по аналогии с передачей "Угадай мелодию". Победителям конкурсов вручали памятные сувениры и атрибутику ХК ЦСКА.

Большим ажиотажем у зрителей пользовалась фотобудка, где все желающие, с помощью специальной программы, могли получить свою фотографию с Валерием Харламовым. Все игровые автоматы и другие элементы развлекательной программы были расположены в фойе арены, где также находится зал славы ХК ЦСКА. Любители хоккея наслаждались праздником, рассматривая экипировку легенд ЦСКА разных времен - Валерия Харламова, Бориса Михайлова, Владимира Петрова, Павла Буре, Сергея Федорова и других знаменитых хоккеистов.

Атмосферу советских времен добавили и эстрадные артисты, которые открывали гала-матч, а также выступали в перерывах игры. Сначала с одной из любимейших песен Валерия Харламова "Чуть помедленнее, кони", автором который является советский певец, поэт и актер Владимир Высоцкий, выступил народный артист РФ Дмитрий Певцов, а сразу после него легендарную композицию "Трус не играет в хоккей" исполнил другой народный артист РФ Лев Лещенко. Также в перерыве между вторым и третьем периодами перед зрителями выступила Лариса Долина, а гимн России перед началом встречи исполнил Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

Михайлов-Петров-Харламов

Главным событием вечера стал гала-матч легенд ЦСКА и сборной СССР. В составе двух команд на лед вышли звезды отечественного хоккея - Сергей Федоров, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Алексей Морозов и другие. В матче принимали участие не только бывшие профессиональные хоккеисты, но и просто любители этой игры, например, министр спорта Павел Колобков и заместитель председателя Государственной думы РФ Сергей Неверов. Бывший нападающий ЦСКА и сборной России, трехкратный чемпион мира и трехкратный обладатель кубка Стэнли Сергей Федоров, выступавший за команду легенд ЦСКА, заявил после игры, что хоккеисты старались нагружать "вип-игроков": "Наша задача была сделать так, чтобы наши вип-игроки устали и почувствовали, что у нас сложный вид спорта, поэтому мы старались их нагружать побольше, чтобы они играли в пас и больше двигались", - сказал он. Министр спорта Колобков отметился шайбой в третьем периоде, поразив ворота Ильдара Мухометова, а заброшенную шайбу Колобков забрал с собой.

Особое внимание стоит обратить и на тренеров игравших команд - сборную СССР возглавляли Александр Якушев, Сергей Макаров и Владимир Попов, а команду ЦСКА - Владислав Третьяк, Борис Михайлов и Владимир Лутченко.

Главной фигурой дня стал Валерий Харламов - игроки обеих команд вышли на лед в футболках с его фамилией и номером 17 (номер навсегда закреплен за Харламовым в ЦСКА и сборной России - прим. ТАСС), а первое символическое вбрасывание шайбы произвели сын и внук легендарного хоккеиста - Александр и Валерий. Александр - бывший профессиональный хоккеист, принимал участие в гала-матче в составе армейцев. Его партнерами стали сыновья Бориса Михайлова и Владимира Петрова - Егор и Максим. Втроем нападающие практически воссоздали легендарную связку московского ЦСКА Михайлов-Петров-Харламов - самую известную связку советского хоккея.

Игра завершилась со счетом 9:5 в пользу ЦСКА, но главные эмоции у участников матча вызвали другие вещи. Бывший защитник сборной СССР по хоккею Алексей Касатонов заявил, что главным было отдать дань Харламову. "Главные эмоции - это 70 лет нашему великому игроку Валерию Борисовичу Харламову, поэтому очень приятно, что организовали такой матч. Был хороший состав, мы отдали дань великому игроку и сами пообщались между собой, а матч удался, он прошел в хорошем настроении, с хорошим катанием и качественным исполнением", - сказал Касатонов.

Заместитель председателя Государственной думы РФ Неверов заявил, что сегодня осуществил мечту каждого мальчика, играющего в хоккей. "Это был матч, посвященный великому хоккеисту мирового масштаба. Сегодня была очень важна дружеская атмосфера - когда на льду играют его сын, когда играют люди, которые могли с ним соприкасаться, видеть его по телевизору - это мечта каждого любителя и мальчика, играющего в хоккей. Мне сегодня, как любителю, который занимается этим нашим русским видом спорта, было очень классно участвовать в игре рядом с такими мастерами. Это мечта каждого мальчишки, а в хоккее я отношу себя к маленькому, юному хоккеисту", - сказал Неверов журналистам.

Гала-матч хоккейных звезд - не первый раз в 2018 году, когда ХК ЦСКА отдает дань великому советскому нападающему. 11 января игроки армейцев провели домашний матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против тольяттинской "Лады" в ретро-форме в честь 70-летия со дня рождения Харламова.

Достижения Валерия Харламова

Валерий Харламов родился 14 января 1948 года в Москве. Он был одним из самых ярких мастеров советского хоккея, любимцем болельщиков в СССР и за океаном, за 13-летнюю карьеру Харламов дважды стал олимпийским чемпионом и восемь раз выиграл мировое первенство. Золотые медали в составе сборной СССР он завоевал на XI (1972, Саппоро, Япония) и XII (1976, Инсбрук, Австрия) зимних Олимпийских играх.

В 1972 году хоккеист оказался одной из самых ярких звезд сборной СССР в суперсерии с канадцами из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В 1998 году был введен в Зал славы Международной федерации хоккея на льду (IIHF), в 2005 году - в Зал хоккейной славы в Торонто. На чемпионатах мира и зимних Олимпийских играх суммарно провел 123 матча, в которых забросил 89 шайб. В 2008 году IIHF составила символическую шестерку лучших игроков за столетний период существования федерации, Харламов был включен в нее на позиции крайнего нападающего.

В 2009 году на Аллее славы ЦСКА в Москве был установлен бюст Валерия Харламова. В 2017 г. памятник Харламову работы скульптора Александра Рукавишникова был открыт на Аллее славы столичного спорткомплекса "Лужники". Несколько лет назад на экраны вышел фильм о Харламове "Легенда №17".

Валерий Харламов погиб 27 августа 1981 года в возрасте 33 лет в автомобильной катастрофе на 74-м км Ленинградского шоссе (Солнечногорский район Московской области). Легковой автомобиль "Волга", за рулем которого находилась его супруга, столкнулся с грузовиком ЗИЛ. Похоронен на Кунцевском кладбище Москвы.