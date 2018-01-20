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Крамник обыграл индийца Ананда в седьмом туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее

Спорт
20 января, 21:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Другой россиянин Сергей Карякин обыграл американца Фабиано Каруану

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ТАСС, 20 января. Россиянин Владимир Крамник одержал победу над индийским гроссмейстером Вишванатаном Анандом в седьмом туре шахматного супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.

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Другой россиянин Сергей Карякин обыграл американца Фабиано Каруану. Петр Свидлер сыграл вничью с англичанином Гавейном Джонсом, Максим Матлаков - с индийцем Башкараном Адхибаном.

Обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен одержал победу над китаянкой Хоу Ифань, а азербайджанец Шахрияр Мамедьяров обыграл китайца Вэй И. Вничью завершилась партия между американцем Уэсли Со и голландцем Анишем Гири.

Мамедьяров единолично лидирует на турнире после семи туров, в его активе 5,5 очка. Далее идут Гири, Со, Карлсен, Крамник (по 4,5 очка), Ананд, Карякин (по 4), Матлаков, Свидлер, Джонс (по 3,5), Вэй И (2,5), Каруана (2), Адхибан (1,5) и Хоу Ифань (1).

В восьмом туре 21 января Крамник сыграет с Со, Карякин - с Адхибаном, Свидлер - с Анандом, Матлаков - с Вэй И, Каруана - с Хоу Ифань, Мамедьяров - с Гири, Карлсен - с Джонсом.

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Карякин, представлявший тогда Украину.

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