Тренер: фигуристке Сотсковой необходимо работать над соревновательной деятельностью

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российской фигуристке Марии Сотсковой необходимо учиться лучше настраиваться на соревнования. Об этом журналистам рассказала тренер спортсменки Елена Буянова после выступления ее ученицы на чемпионате Европы в Москве.

17-летняя Сотскова, которая шла четвертой после короткой программы, в субботу получила 132,11 балла за произвольную программу и 200,81 - в сумме.

"Упала, обидно. У Маши есть такая особенность - очень серьезный человек, серьезно относится к тому, что она делает. Моя задача, помимо того, как тренировать, - научить ее соревновательной деятельности. Не каждому спортсмену это сиюсекундно дано", - сказала Буянова.

"Это ее первый неудачный старт для нас. Когда слушали оценки - рыдала, настолько сильно она отдается, хочет. Я как тренер не могу ей сказать какие-то вещи, потому что она поглощена этим", - добавила тренер.

Буянова отметила, что поскольку Сотскова для фигурного катания является высокой девочкой, ей приходится сложнее.

"Она выкладывается, ей не так просто вовсе дается. Она не такая маленькая, верткая. Высокий человек - другая философия. Она степенная. Надо вовремя поймать акцент, чтобы она попала", - отметила она.