Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фигуристка Сотскова после ЧЕ заявила, что ей не привыкать бороться по жизни

Спорт
20 января, 22:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Спортсменка надеется, что ей удастся выступить на предстоящих Олимпийских играх

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мария Сотскова

Мария Сотскова

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Мария Сотскова, занявшая четвертое место на чемпионате Европы в Москве, заявила, что ей не привыкать бороться, поскольку из этого состоит вся ее жизнь. Об этом она рассказала журналистам после проката произвольной программы.

Смотрите также

Тренер: фигуристке Сотсковой необходимо работать над соревновательной деятельностью

Россиянка Загитова выиграла золото чемпионата Европы по фигурному катанию

17-летняя Сотскова в субботу получила за прокат 132,11 балла. В сумме на ее счету 200,81 балла.

"Продолжаю бороться, вся жизнь - борьба. Сегодня было приятно кататься - нереальная поддержка, это подталкивало и помогало. Я абстрагировалась от нервов, хотелось показать хорошее катание в произвольной, выходила как с чистого листа. Не знаю, почему ошиблась на лутце - либо поторопилась, либо замедлилась", - сказала Сотскова.

Фигуристка надеется, что ей удастся выступить на предстоящих Олимпийских играх. "Теперь обратно к тренировочному процессу, - отметила она. - У меня не было волнения в плане отбора на Игры, я хотела показать максимальное катание. Хотелось показать лучшее, но ошибка досадная".

"Никогда в жизни не была на Играх. Еще до конца не уверена, что поеду, но верю и надеюсь. Не хочу загадывать, я просто хочу хорошо подготовиться, восстановить стабильность, которая поможет мне чувствовать себя уверенно", - сказала она.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧЕ по фигурному катанию
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
2
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
3
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на территории Чили
4
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
5
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
6
Джек Воробей за штурвалом "Зеленой жемчужины"
7
Что известно о нападении в школе в Бурятии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама