Фигуристка Сотскова после ЧЕ заявила, что ей не привыкать бороться по жизни

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Мария Сотскова, занявшая четвертое место на чемпионате Европы в Москве, заявила, что ей не привыкать бороться, поскольку из этого состоит вся ее жизнь. Об этом она рассказала журналистам после проката произвольной программы.

17-летняя Сотскова в субботу получила за прокат 132,11 балла. В сумме на ее счету 200,81 балла.

"Продолжаю бороться, вся жизнь - борьба. Сегодня было приятно кататься - нереальная поддержка, это подталкивало и помогало. Я абстрагировалась от нервов, хотелось показать хорошее катание в произвольной, выходила как с чистого листа. Не знаю, почему ошиблась на лутце - либо поторопилась, либо замедлилась", - сказала Сотскова.

Фигуристка надеется, что ей удастся выступить на предстоящих Олимпийских играх. "Теперь обратно к тренировочному процессу, - отметила она. - У меня не было волнения в плане отбора на Игры, я хотела показать максимальное катание. Хотелось показать лучшее, но ошибка досадная".

"Никогда в жизни не была на Играх. Еще до конца не уверена, что поеду, но верю и надеюсь. Не хочу загадывать, я просто хочу хорошо подготовиться, восстановить стабильность, которая поможет мне чувствовать себя уверенно", - сказала она.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.