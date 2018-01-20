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Российские фигуристы выиграли девять медалей из 12 возможных на чемпионате Европы в Москве

Спорт
20 января, 23:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Последний раз российские спортсмены с таким успехом выступали на чемпионате Европы в 2015 году

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Евгения Медведева (слева), Алина Загитова и Каролина Костнер (справа)

Евгения Медведева (слева), Алина Загитова и Каролина Костнер (справа)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Сборная России выиграла две золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.

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Фигуристы Боброва и Соловьев выиграли серебро чемпионата Европы в танцах на льду

Россияне выиграли все три медали в соревнованиях спортивных пар. Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали чемпионами Европы. Для них это золото стало вторым подряд на европейских первенствах, также в активе пары две бронзы. Олимпийские чемпионы Сочи-2014 в командных соревнованиях Ксения Столбова и Федор Климов заняли второе место, Наталья Забияко и Александр Энберт - третье.

Алина Загитова одержала победу в женском одиночном катании и впервые в карьере выиграла чемпионат Европы. Второе место заняла двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. Медведева не смогла выиграть турнир, в котором принимала участие, впервые с ноября 2015 года.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, которые являются олимпийскими чемпионами Игр в Сочи в командных соревнованиях и чемпионами Европы 2013 года, завоевали серебро в соревнованиях танцевальных дуэтов. Они уступили четырехкратным чемпионам Европы и двукратным чемпионам мира французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону, которые установили новые мировые рекорды в произвольном танце и по сумме двух программ. Александра Степанова и Иван Букин заняли третье место.

Дмитрий Алиев стал серебряным призером в мужском одиночном катании. Он проиграл испанцу Хавьеру Фернандесу, который в Москве выиграл свой шестой титул чемпиона Европы подряд. Третьим стал Михаил Коляда, россиянин второй год подряд выигрывает бронзу.

Всего сборная России выиграла девять медалей из 12 возможных. Последний раз российские фигуристы с таким успехом выступали на чемпионате Европы в 2015 году. Тогда они выиграли два золота, три серебра и четыре бронзы.

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