Тренер: фигуристка Медведева не испытала надлома из-за проигрыша Загитовой на ЧЕ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не надломлена проигрышем Алине Загитовой на чемпионате Европы в Москве. Об этом журналистам рассказал Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе.

В субботу Медведева проиграла турнир впервые с 2015 года, став серебряным призером чемпионата Европы в Москве. Победительницей стала Алина Загитова. Обе спортсменки являются воспитанницами Тутберидзе.

"Надлома у Жени из-за такого результата нет. Как Алина тянется за Женей, так и Женя не позволяет себе расслабиться, - отметил Глейхенгауз. - Мы испытываемым радость, что все увидели такое противостояние и не зря говорят, что его можно сравнись с тем, что когда-то было между Плющенко и Ягудиным. Но не думаю, что Женя следит за этим и читает прессу".