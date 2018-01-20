Мишин: ажиотаж вокруг Загитовой и Медведевой схож с ситуацией между Плющенко и Ягудиным

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Повышенное внимание к двум ведущим российским фигуристкам Евгении Медведевой и Алине Загитовой можно сравнить с ажиотажем по поводу соперничества Алексея Ягудина и Евгения Плющенко во время Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер Плющенко, известный российский специалист Алексей Мишин.

В субботу завершились соревнования в женском одиночном катании на чемпионате Европы, который проходит в Москве. Победительницей турнира стала Загитова, набравшая в сумме за короткую и произвольную программы 238,24 балла. Медведева заняла второе место (232,86).

"И Алина была блестящая, и Женя была отличная. У Загитовой - задор и молодость, Медведева же показала зрелость и более женственное катание. У каждой были свои плюсы, но в итоге заслуженно победила Загитова, которая показала феерическое выступление. Она является украшением не только фигурного катания, но и всего отечественного спорта", - сказал Мишин.

Тренер сравнил ситуацию девушек с выступлением российских фигуристов на Олимпиаде 2002 года. "Вспоминая ситуацию Плющенко и Ягудина, я попросил бы всех представителей СМИ, чтобы они прекратили разжигать этот ажиотаж и радовались, что две российские девочки выиграли медали. Также было и в Солт-Лейк-Сити, когда двое наших юношей взяли два первых места на Олимпиаде, только тогда один был учеником Мишина в настоящем, другой - в прошлом. Сейчас же Загитова и Медведева - подопечные Этери Тутберидзе", - добавил собеседник агентства.

Олимпийские игры-2018 пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. На Играх команда Олимпийских атлетов из России обладает тремя лицензиями в женском катании. Окончательный состав определится на заседании экспертной группы по итогам чемпионата Европы.