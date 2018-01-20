Загитова заявила, что теперь ей хочется побеждать на соревнованиях крупнее ЧЕ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Алина Загитова, одержавшая победу на чемпионате Европы в Москве, теперь готова побеждать на более крупных соревнованиях. Об этом она рассказала журналистам после первого большого международного успеха на взрослом уровне.

15-летняя Загитова одержала победу с личным рекордом (238,24 балла). Только одна спортсменка в истории фигурного катания получала более высокие оценки - россиянка Евгения Медведева, которая на чемпионате Европы стала второй.

"Я чувствую радость и облегчение, очень рада, что обе программы удалось откатать чисто. Постараюсь удержать эту планку. Сейчас я счастлива, но нужно стремиться побеждать на более крупных соревнованиях", - сказала Загитова.

"Спасибо всем кто за меня болел, тренеру за терпение. Поставила бы себе "четверку": были недочеты, которые мы с тренерами уже обсудили. Попытаюсь их исправить", - добавила она.

Следующим стартом для Загитовой должны стать Олимпийские игры в Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля. "Я попытаюсь сделать все, что в моих силах: чисто откатать программу и поделиться эмоциями со зрителями. Я пока не знаю, чего ожидать. Я просто рада, что еду на эти Игры", - сказала фигуристка.