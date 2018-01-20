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Возвращение на лед для фигуристки Медведевой важнее победы на чемпионате Европы

Спорт
20 января, 23:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Двукратная чемпионка мира на турнире в Москве уступила Алине Загитовой

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Евгения Медведева

Евгения Медведева

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, ставшая второй на чемпионате Европы в Москве, считает свое возвращение на лед после травмы более важным событием, чем поражение в борьбе за золото. Об этом она рассказала журналистам после соревнований.

Победу с личным рекордом на чемпионате Европы одержала 15-летняя россиянка Алина Загитова, которая тренируется вместе с Медведевой в группе Этери Тутберидзе. Турнир в Москве стал первым для фигуристки после травмы. Медведева пропустила около двух месяцев из-за травмы ноги и не смогла выступить в финале серии Гран-при и на чемпионате России.

"Серебро - это серебро. Но для меня важны сами соревнования после двухмесячного перерыва. И это достаточно неплохо", - сказала Медведева.

"С самого утра проснулась с мыслью, что я просто буду делать все, что в моих силах. Жить настоящим моментом, здесь и сейчас. Тренировка прошла достаточно хорошо, разминка без казусов. Да, были некоторые моменты, на которых сказался двухмесячный перерыв, но я вложила в сегодняшний прокат всю душу", - добавила она.

Чемпионат Европы завершится в воскресенье традиционными показательными выступлениями спортсменов.

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