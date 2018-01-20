"Даллас" разгромил "Баффало" в матче НХЛ, Радулов отдал результативную передачу

ТАСС, 20 января. "Даллас" обыграл "Баффало" со счетом 7:1 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей дубль оформил Маттиас Янмарк (15-я и 27-я минуты). Также заброшенными шайбами отметились Реми Эли (6), Джейми Бенн (30), Эса Линделл (33), Радек Факса (38) и Тайлер Питлик (48). У хозяев отличился Сэм Рейнхарт (29).

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов отдал одну результативную передачу и закончил матч с показателем полезности "+2".

"Даллас" набрал 58 очков в 48 матчах и занимает пятое место в таблице Западной конференции. "Баффало" потерпел седьмое поражение в последних восьми матчах и занимает последнее в Восточной конференции. В активе команды 31 очко в 46 играх.

В следующем матче в ночь на среду "Даллас" на своем льду примет "Флориду". "Баффало" днем ранее на выезде сыграет с "Калгари".

В другом матче дня "Филадельфия" дома обыграла "Нью-Джерси" со счетом 3:1. Российский защитник хозяев Иван Проворов отметился заброшенной шайбой и был признан третьей звездой встречи.