"Спартак" сыграет с "Чеховскими медведями" в матче чемпионата России по гандболу

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Гандболисты московского "Спартака" сыграют в воскресенье с "Чеховскими медведями" в центральном матче чемпионата России. Новички национального первенства из "Спартака" в ранге лидера сыграют против самого титулованного клуба страны.

Основанный лишь в августе минувшего года столичный клуб в первом же сезоне в суперлиге всерьез намерен прервать многолетнюю гегемонию подмосковных гандболистов, которые 16 последних сезонов побеждали в чемпионатах страны. "Спартак" в 11 турах не потерпел ни одного поражения, лишь раз сыграв вничью - с УГНТУ-ВНЗМ. Встреча против флагмана отечественного гандбола станет настоящей оценкой чемпионских перспектив "Спартака". Чеховский клуб "Спартак" опережает уже на пять очков, хотя у "Медведей" есть матч в запасе. Команда Владимира Максимова дважды в чемпионате сыграла вничью и сенсационного проиграла "Сунгулю" из Снежинска.

"Спартак" создавался на основе бывших гандболистов "Чеховских медведей", да и наставник красно-белых Василий Филиппов - 12-кратный чемпион страны в составе подмосковного клуба. Выступают за "Спартак" бывшие "медведи" - линейные Егор Евдокимов и Александр Черноиванов, правый крайний Дмитрий Ковалев, левый крайний Олег Скопинцев и левый полусредний Олег Шелестюков.

"Чеховские медведи" побеждали в чемпионатах России с 2002 года, рекордная победная серия команды составила 172 матча, а беспроигрышная - 270. Бессменным наставником подмосковного клуба является Владимир Максимов, который в 2000 году привел сборную России к победе на Олимпийских играх. Много лет "Чеховские медведи" были базовым клубом национальной команды страны.

В недавних отборочных матчах чемпионата мира 2019 года в составе сборной России выступали три гандболиста "Чеховских медведей" - левый крайний Роман Остащенко, левый полусредний Дмитрий Санталов и линейный Денис Васильев, а также правый крайний "Спартака" Дмитрий Ковалев.

Возобновление чемпионата России

Чемпионат России возобновляется после перерыва, связанного с новогодними праздниками и отборочными матчами чемпионата мира 2019 года. Обе команды готовились к ключевому матчу на сборах в Сочи. При этом в предстоящей игре не смогут выйти на площадку основные голкиперы - спартаковец Николай Сорокин из-за травмы выбыл до конца сезона, восстанавливается после травмы и "медведь" Дмитрий Павленко. Зато вернулся в строй левый полусредний "Спартака" Александр Деревень, тогда как чеховский клуб подписал контракт с одним из лучших бомбардиров суперлиги 18-летним Сергеем Марком Косоротовым из столичного УОР №2.

Матч между "Спартаком" и "Чеховскими медведями" пройдет на Малой спортивной арене "Лужников", хотя обычно красно- белые проводят домашние матчи во дворце спорта "Динамо" в Крылатском или СФОК "Кунцево".

Встреча второго круга между "Медведями" и "Спартаком" состоится 24 марта в Чехове. Предварительный этап чемпионата России завершится 16 апреля, после чего стартует плей-офф - начиная с 1/4 финала. Финальный раунд пройдет в формате до двух побед одной из команд в середине мая.