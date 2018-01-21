Фигуристка Медведева уступила Загитовой победу на ЧЕ, проиграв впервые за два года

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Чемпионат Европы в Москве завершился противостоянием лучших на сегодня фигуристок мира: в борьбе за золото дебютантка турнира Алина Загитова опередила двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, которая последний раз уступала первое место на соревнованиях в ноябре 2015 года. В общей сложности российские фигуристы на домашнем турнире выиграли две золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.

Противостояние учениц тренера Этери Тутберидзе, которая подарила миру олимпийскую чемпионку в командном турнире Юлию Липницкую, ожидалось на протяжении всего сезона. Состояться оно должно было еще в декабре во время финала Гран-при, после - на чемпионате России, однако все карты спутала травма ноги, которую получила Медведева. Пропустив около двух месяцев, она все-таки сумела вернуться к соревновательной практике и подготовилась к турниру в российской столице.

В пятницу во время короткой программы Медведева допустила ошибку при исполнении акселя, в то время как Загитова продемонстрировала чистый прокат, причем технически более сложный. О том, что Загитова способна обыграть Медведеву, эксперты говорили еще перед началом сезона, однако до пятницы в это верилось с трудом - слишком убедительными были победы Медведевой на протяжении двух последних лет, которые подкреплялись мировыми рекордами по баллам за исполнение произвольных программ.

Репетиция олимпийского противостояния

Все решалось в субботу в переполненном зрителями дворце "Мегаспорт". Обе фигуристки практически безукоризненно исполнили свои программы, хотя Медведева и допустила две погрешности при исполнении прыжков. Все решалось в оценках за компоненты, которые у обеих фигуристок оказались практически одинаковыми, что достаточно удивительно с учетом того, что для Загитовой это был первый международный турнир на взрослом уровне. В итоге разрыв между фигуристками составил около шести баллов, третье место заняла итальянка Каролина Костнер.

"Серебро - это серебро. Но для меня важны сами соревнования после двухмесячного перерыва. И это достаточно неплохо", - сказала Медведева. "С самого утра проснулась с мыслью, что я просто буду делать все, что в моих силах, жить настоящим моментом, здесь и сейчас. Тренировка прошла достаточно хорошо, разминка без казусов. Да, были некоторые моменты, на которых сказался двухмесячный перерыв, но я вложила в сегодняшний прокат всю душу", - добавила она.

Загитова, в свою очередь, довольно спокойно восприняла свою победу, и теперь готовится к покорению новых высот.

"Я чувствую радость и облегчение, очень рада, что обе программы удалось откатать чисто. Постараюсь удержать эту планку. Сейчас я счастлива, но нужно стремиться побеждать на более крупных соревнованиях", - сказала она.

Следующим стартом для Загитовой должны стать Олимпийские игры в Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля. "Я попытаюсь сделать все, что в моих силах: чисто откатать программу и поделиться эмоциями со зрителями. Я пока не знаю, чего ожидать. Я просто рада, что еду на эти Игры", - сказала фигуристка.

Именно там состоится второе противостояние Медведевой и Загитовой.

Новый рекорд

В субботу были разыграны медали и в танцах на льду. Но интриги не получилось: все лидеры чисто откатали свои произвольные программы, поэтому у судей не было оснований менять привычное ранжирование лучших пар Европы. Как и предполагалось, первое место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выиграв четвертый чемпионат Европы подряд. Параллельно дуэт обновил собственные мировые рекорды по баллам за произвольную программу и за сумму двух танцев - 121,87 и 203,16 балла соответственно.

Прошлый рекорд по баллам за произвольную программу двукратные чемпионы мира установили в ноябре на этапе серии Гран-при во Франции, по общей сумме - в декабре в финале Гран-при в японской Нагое.

Олимпийские чемпионы в командных соревнованиях Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли второе место. После короткого танца они не скрывали своего неудовлетворения оценками, которые позволяли им занимать только четвертое место. Но было важно не столько место, сколько тот факт, что вперед они пропустили доселе считавшуюся второй российскую пару Александра Степанова/ Иван Букин.

После произвольного танца все встало на свои места. Единственное, Степанова и Букин сумели удержаться в призовой тройке, завоевав спустя три года вторую для себя бронзу чемпионата Европы.

"После короткой прежде всего обиделись на себя, - сказал Соловьев. - Нас подстегивает, что в нашей сборной есть конкуренция, это не дает расслабляться. Мы знаем, что нам на пятки наступают ребята - прибавляют от старта к старту, становятся увереннее и сильнее".

"На протяжении всего дня до проката оставались в состоянии собранности и злобы, - добавил он. - Сегодняшним прокатом довольны, за исключением помарки на второй поддержке - на выходе немного смазали впечатление. Но в целом менее эмоционально, чем на чемпионате России, однако на уровне".

Мельдоний может подкрасться незаметно

Именно эти две пары должны будут представлять Россию на предстоящих Олимпийских играх в Пхёнчхане. Для олимпийских чемпионов Сочи Бобровой и Соловьева эти Игры должны стать уже третьими, для Степановой и Букина - первыми.

"Прошли не четыре года, а целая жизнь, нельзя сравнивать подготовки, - сказала Боброва. - Тогда у нас были одни цели, сейчас другие, сейчас совершенно все иначе, мы уже не те Катя и Дима, что были четыре года назад. Плюс сама ситуация отличается, мы все еще ждем приглашения на Олимпиаду. Нельзя сравнивать Олимпиаду в Сочи с предстоящей".

Именно необходимость получения приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) после дисквалификации Олимпийского комитета России за допинговые нарушения заставляет немного переживать Боброву и Соловьева за возможное участие в предстоящих Играх. Дело в том, что партнерша два года назад была отстранена от соревнований за обнаружение в ее организме запрещенного препарата мельдония, а это может не понравиться специальной комиссии МОК, которая не намерена допускать к Играм в Южной Корее спортсменов с допинговыми нарушениями. Другое дело, что в итоге Боброва была признана невиновной и официально дисквалифицирована не была.

Если же МОК пойдет на принцип, то на Олимпиаду второй российской парой поедет дуэт Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, который на чемпионате Европы в Москве занял шестое место.

Успех сборной России

Россияне выиграли все три медали в соревнованиях спортивных пар. Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали чемпионами Европы. Для них это золото стало вторым подряд на европейских первенствах, также в активе пары две бронзы. Олимпийские чемпионы Сочи в командных соревнованиях Ксения Столбова и Федор Климов заняли второе место, Наталья Забияко и Александр Энберт - третье.

Дмитрий Алиев стал серебряным призером в мужском одиночном катании. Он проиграл испанцу Хавьеру Фернандесу, который в Москве выиграл свой шестой титул чемпиона Европы подряд. Третьим стал Михаил Коляда, россиянин второй год подряд выигрывает бронзу.

Всего сборная России выиграла девять медалей из 12 возможных. Последний раз российские фигуристы с таким успехом выступали на чемпионате Европы в 2015 году. Тогда они выиграли два золота, три серебра и четыре бронзы.

Российские участники Олимпийских игр будут определены 21 февраля. В мужском одиночном катании Россия имеет две квоты, в женском - три, в танцах - две и в парах - три.