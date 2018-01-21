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"Оклахома" обыграла "Кливленд" в матче НБА, Джордж набрал 36 очков

Спорт
21 января, 2:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

"Кливленд" впервые с декабря 2002 года позволил сопернику набрать более 140 очков

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ТАСС, 21 января. "Кливленд" проиграл "Оклахоме" со счетом 124:148 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Пол Джордж, набравший 36 очков. Одного подбора для трипл-дабла не хватило защитнику Расселлу Уэстбруку (23 очка + 20 передач + 9 подборов). В составе "Кливленда" 24 очка набрал Айзея Томас.

Лидер хозяев Леброн Джеймс записал в свой актив 18 очков. Ему осталось набрать 7 очков, чтобы достигнуть отметки в 30 тысяч очков в карьере.

"Кливленд" потерпел девятое поражение в последних 12 матчах, впервые с декабря 2002 года команда позволила сопернику набрать более 140 очков. "Оклахома" одержала четвертую победу подряд.

В турнирной таблице Восточной конференции "Кливленд" занимает третье место, одержав 27 побед в 45 матчах. "Оклахома" идет на пятом месте на Западе - 25 побед в 45 встречах.

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