"Оклахома" обыграла "Кливленд" в матче НБА, Джордж набрал 36 очков

ТАСС, 21 января. "Кливленд" проиграл "Оклахоме" со счетом 124:148 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Пол Джордж, набравший 36 очков. Одного подбора для трипл-дабла не хватило защитнику Расселлу Уэстбруку (23 очка + 20 передач + 9 подборов). В составе "Кливленда" 24 очка набрал Айзея Томас.

Лидер хозяев Леброн Джеймс записал в свой актив 18 очков. Ему осталось набрать 7 очков, чтобы достигнуть отметки в 30 тысяч очков в карьере.

"Кливленд" потерпел девятое поражение в последних 12 матчах, впервые с декабря 2002 года команда позволила сопернику набрать более 140 очков. "Оклахома" одержала четвертую победу подряд.

В турнирной таблице Восточной конференции "Кливленд" занимает третье место, одержав 27 побед в 45 матчах. "Оклахома" идет на пятом месте на Западе - 25 побед в 45 встречах.