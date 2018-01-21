Футболист "Ахмата" Мбенг перенес операцию на колене

ТАСС, 21 января. Нападающий футбольного клуба "Ахмат" Аблайе Мбенг перенес операцию на мениске. Об этом сообщает пресс-служба грозненской команды.

25-летний сенегалец подвергся хирургическому вмешательству в субботу в госпитале Стамбула.

"Дискомфорт в коленном суставе футболист ощущал в течение всего сезона. Врачи прогнозируют, что на восстановление потребуется чуть больше месяца, после чего футболист приступит к работе в общей группе", - говорится в сообщении.

Форвард перешел в грозненский клуб в феврале 2015 года из габонского "Сапена". В этом сезоне Мбенг провел в чемпионате России девять матчей и забил два гола.