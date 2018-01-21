Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист "Ахмата" Мбенг перенес операцию на колене

Спорт
21 января, 3:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Дискомфорт в коленном суставе форвард ощущал в течение всего сезона

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 21 января. Нападающий футбольного клуба "Ахмат" Аблайе Мбенг перенес операцию на мениске. Об этом сообщает пресс-служба грозненской команды.

25-летний сенегалец подвергся хирургическому вмешательству в субботу в госпитале Стамбула.

"Дискомфорт в коленном суставе футболист ощущал в течение всего сезона. Врачи прогнозируют, что на восстановление потребуется чуть больше месяца, после чего футболист приступит к работе в общей группе", - говорится в сообщении.

Форвард перешел в грозненский клуб в феврале 2015 года из габонского "Сапена". В этом сезоне Мбенг провел в чемпионате России девять матчей и забил два гола.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Чечня Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
2
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
3
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на территории Чили
4
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
5
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
6
Джек Воробей за штурвалом "Зеленой жемчужины"
7
Что известно о нападении в школе в Бурятии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама