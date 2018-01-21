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СМИ: власти Швеции могут запретить занятия профессиональным боксом в стране

Спорт
21 января, 4:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Это может произойти из-за инцидента, случившегося с Эриком Скоглундом, который получил черепно-мозговую травму в одном из спаррингов

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ТАСС, 21 января. Шведское агентство по охране труда может запретить занятия профессиональным боксом в стране. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал BoxingScene.

Это может произойти из-за инцидента, случившегося с экс-участником Всемирной боксерской суперсерии Эриком Скоглундом, получившим черепно-мозговую травму в одном из спаррингов.

Травма привела к кровоизлиянию в мозг. Спортсмену была сделана операция и некоторое время он находился в состоянии медикаментозной комы. Недавно Скоглунда выписали из больницы и теперь он проходит реабилитацию в домашних условиях.

Шведское агентство намерено изучить этот случай и по результатам примет окончательное решение. Занятие профессиональным боксом в Швеции и до этого находилось под строгим контролем.

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