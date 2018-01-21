Россиянин Махачев может провести бой против американца Ли на турнире UFC 7 апреля

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев может провести бой против американца Кевина Ли 7 апреля в Нью- Йорке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом Махачев сообщил ТАСС.

В своем последнем поединке россиянин на 57-й секунде нокаутировал бразильца Глейсона Тибау.

"Да, я хочу подраться [с Кевином Ли] 7 апреля. Надеюсь, мне дадут бой, потому что мне нужно расти", - сказал Махачев.

Российский спортсмен рад, что поединок с 34-летним Тибау завершился нокаутом. "Я расстроен только из-за того, что Тибау - уважительный человек, он правильно вел себя до боя. Конечно, в его возрасте нокаут - это плохо", - отметил боец.

Главным боем турнира 7 апреля станет поединок за титул чемпиона UFC в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Ли в настоящий момент занимает седьмую строчку в рейтинге легковесов UFC. Всего в его активе 16 побед и три поражения. На счету 26-летнего Махачева 15 побед и одно поражение.