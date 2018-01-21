Николаев назвал вторую половину ралли-марафона "Дакар" сложнейшей для экипажа

ТАСС, 21 января. Вторая половина ралли- марафона "Дакар" стала сложнейшей для российского экипажа "Камаз-мастер" Эдуарда Николаева. Слова гонщика приводит пресс-служба команды.

Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Эдуарда Николаева стал победителем ралли- марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Заключительный этап ралли прошел в субботу и финишировал в аргентинской Кордове. Общее время россиянина по итогам 13 этапов (один этап был отменен из-за погодных условий) составило 54 часа 57 минут 37 секунд. Вторым стал экипаж белорусской команды "МАЗ-спорт" под управлением Сергея Вязовича (отставание 3 часа 57 минут 17 секунд), третье место занял еще один экипаж команды "Камаз-мастер" под управлением Айрата Мардеева (+5:22.34).

"Этот "Дакар" получился очень интригующим, первая часть для нашего экипажа была стабильная, просматривался результат, был определенный запас, но вторая половина была сложнейшая, пришлось бороться и с техническими проблемами, и с соперниками, и с трассой, - отметил Николаев. - Когда выигрываешь всего секунду в общем зачете за два этапа до финиша и конкурент давит на пятки, то психологически, конечно, непросто. Нашими соперниками была команда, которая уже много лет с нами соперничает - "Ивеко", очень сильный соперник Федерико Вильягра - победитель Аргентины в классическом ралли, в ралли-рейдах. В классе грузовиков он едет третий год, в этот раз шел буквально по стопам, и была очень интригующая борьба".

Экипаж Николаева на секунду обгонял Вильягру перед заключительным этапом. Аргентинец завершил ралли-марафон досрочно из-за поломки коробки передач.

33-летний Николаев в третий раз в карьере выиграл ралли "Дакар" в зачете грузовиков. Впервые Николаев победил в 2013 году, также он стал первым в 2017 году. Еще дважды Николаев попадал на подиум "Дакара", в 2015 году он стал вторым, в 2014 - третьим. Команда "Камаз-мастер" в 15-й раз отпраздновала успех в ралли-марафоне, что является рекордом.