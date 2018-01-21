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Медведева, Коляда и Загитова включены в список российских фигуристов для участия в ОИ-2018

Спорт
21 января, 12:18 дата обновления: 21 января, 13:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Решение приняла экспертная группа специалистов фигурного катания на основании результатов чемпионата России и чемпионата Европы

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Евгения Медведева

Евгения Медведева

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Определен список российских фигуристов для участия в Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

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Решение по составу приняла в воскресенье экспертная группа из 14 российских специалистов фигурного катания на основании результатов чемпионата России, прошедшего в конце декабря прошлого года в Санкт-Петербурге, а также чемпионата Европы, завершившегося в субботу на льду московской арены "Мегаспорт". 

"Экспертная группа единогласно проголосовала за состав, который был определен по спортивному принципу, и вопросов по нему практически не возникло в связи с очевидными результатами чемпионатов России и Европы. Все логично - как выступили, так и поехали", - сообщил Горшков. 

Решение по составу приняла в воскресенье экспертная группа из 14 российских специалистов фигурного катания на основании результатов чемпионата России, прошедшего в конце декабря прошлого года в Санкт-Петербурге, а также чемпионата Европы, завершающегося на льду московской арены "Мегаспорт".

Женскую команду представят Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова, в мужском одиночном катании выступят Михаил Коляда и Дмитрий Алиев, в турнире спортивных пар - Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов, Наталья Забияко и Александр Энберт. В танцах Россию представят два дуэта - Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а также Александра Степанова и Иван Букин. Запасными будут: в мужском катании - Александр Самарин, в танцах - Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, в парах - Кристина Астахова и Алексей Рогонов, в женском катании - Полина Цурская.

Итоговый список российских спортсменов на Игры в Пхёнчхане по решению МОК определит специальная комиссия под руководством Валери Фурнейрон, которая проверяет заявленных российской стороной атлетов на соответствие критериям: необходимое количество допинг-тестов, отсутствие в прошлом санкций за нарушение антидопинговых правил. Решение МОК по количеству допущенных спортсменов будет озвучено не раньше 27 января, когда будет зарегистрирована делегация "Олимпийские атлеты из России" и выписаны приглашения на Игры.

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Допинг Олимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
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