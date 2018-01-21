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Мутко: выбор российских фигуристов на Олимпиаду-2018 был очевиден

Спорт
21 января, 12:44 дата обновления: 21 января, 12:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Вице-премьер РФ отметил, что россияне достойно выступили на завершившемся чемпионате Европы

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Выбор российских фигуристов для участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане был ожидаем. Такое мнение ТАСС высказал вице- премьер РФ Виталий Мутко.

Решение по составу приняла в воскресенье экспертная группа из 14 российских специалистов фигурного катания на основании результатов чемпионата страны, прошедшего в конце декабря прошлого года в Санкт-Петербурге, а также чемпионата Европы, завершающегося на льду московской арены "Мегаспорт". Женскую команду представят Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова, в мужском одиночном катании выступят Михаил Коляда и Дмитрий Алиев, в турнире спортивных пар - Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов, Наталья Забияко и Александр Энберт. В танцах Россию представят два дуэта - Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а также Александра Степанова и Иван Букин.

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"Состав на Игры был ожидаем, без сюрпризов. Это подтвердил чемпионат Европы, на котором наши спортсмены выступили достойно. Можно просто порадоваться - фигурное катание на Олимпиаде будет просто "ух", - заявил Мутко.

"Женя [Медведева] - это великая спортсменка, несмотря на то, что ей всего 18 лет. Женя не проигрывала весь олимпийский цикл, но случаются травмы, спорт есть спорт, ей нужно еще немного времени. А сколько еще талантливых девочек за Загитовой и Медведевой! Этери [Тутберидзе, тренер Медведевой и Загитовой] работает, молодец, стоит также отметить и Машу Сотскову, которая стала четвертой на чемпионате Европы", - сказал Мутко.

По мнению собеседника агентства, российские фигуристы имеют хорошие перспективы в олимпийских соревнованиях спортивных пар и танцевальных дуэтов. "В парном катании у [тренера] Нины Мозер просто блестящая группа, прекрасная молодежь в лице Тарасовой и Морозова. Очень болею за Столбову и Климова, у них такой сложный сезон, травмы, Забияко и Энберт просто молодцы. Замечательную борьбу и замечательные выступления показывают Боброва и Соловьев, Степанова и Букин", - сказал Мутко.

"В мужском одиночном катании на международной арене появилось новое имя - Дмитрий Алиев, который стал вторым на домашнем чемпионате Европы. Он выступал в последней разминке, последним номером после [Хавьера] Фернандеса и не дрогнул - спокойно вышел и откатал. Это новая плеяда, новая генерация спортсменов. Если мы так будем двигаться в фигурном катании, то и в следующем олимпийском цикле все будет хорошо", - подытожил вице-премьер РФ.

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