Прыгун в высоту Лысенко чувствует себя некомфортно в ожидании персонального допуска IAAF

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в прыжках в высоту россиянин Данил Лысенко находится в не самом лучшем психологическом состоянии из-за того, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) пока не ответила на его запрос о получении индивидуального разрешения на участие в зарубежных турнирах. Об этом Лысенко сообщил ТАСС.

20-летний Лысенко, установивший 7 января на турнире в Екатеринбурге лучший результат сезона в мире (2 метра 35 см), подал заявку в IAAF месяц назад и пока не получил ответа от международной федерации. Спортсмен отправил в IAAF упрощенную заявку, так как в прошлом сезоне у него уже было право выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

"Некомфортно себя чувствуешь, когда понимаешь, что от тебя лично ничего не зависит, - признался Лысенко. - Я очень жду, когда мне как можно быстрее вернут возможность выступать на зарубежных стартах. Я знаю, что организаторы многих международных турниров очень хотят, чтобы я к ним приехал. Но без допуска IAAF я пока лишен такой возможности".

"Я планировал в этом зимнем сезоне выступить не только на чемпионате мира в Бирмингеме, но и других зарубежных стартах. Но пока я могу выступать только дома в России", - подытожил спортсмен.

21 января Лысенко выступит в Москве на соревнованиях по прыжкам в высоту "Битва полов".