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Курашов: победа Бурова в КМ говорит о том, что Россия возвращает лидерство во фристайле

Спорт
21 января, 13:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

На проходящем в американском Лейк-Плэсиде этапе Кубка мира Максим Буров стал первым в лыжной акробатике, показав результат 128,51 балла

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Максим Буров

Максим Буров

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Победа Максим Бурова в зачете Кубка мира в лыжной акробатике говорит о том, что сборная России возвращается на лидирующие позиции в мировом фристайле. Об этом ТАСС заявил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

На проходящем в американском Лейк-Плэсиде этапе Кубка мира Буров стал первым в лыжной акробатике, показав результат 128,51 балла. Вторым стал белорус Антон Кушнир (126,50), третьим - японец Наоя Табара (119,46). По итогам этапа в США Буров стал обладателем Малого хрустального глобуса в лыжной акробатике, в его активе 355 очков. Второе место в данной дисциплине занял китаец Цзя Цзунъян (329), третье - Кушнир (320).

"Мы очень рады тому, что Максим завоевал хрустальный глобус. Последний раз нашему спортсмену удавалось такое 15 лет назад, когда этого достиг Дмитрий Архипов. Мы возвращаем свои позиции в мировой акробатике и в мировом фристайле вообще. Это говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении, у нас очень сильная команда", - заявил Курашов.

19-летний Максим Буров впервые в карьере выиграл этап Кубка мира 13 января текущего года, победив на соревнованиях в американском Дир-Вэлли. В нынешнем сезоне он также становился пятым и седьмым на этапах в Китае, а также занял пятое место на этапе в Москве.

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