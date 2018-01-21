СМИ: "Саутгемптон" потратит €50 млн на приобретение футболистов Промеса и Каррильо

ТАСС, 21 января. Английский футбольный клуб "Саутгемптон" намерен потратить €50 млн на приобретение нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса и форварда команды чемпионата Франции "Монако" Гидо Каррильо. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Telegraph.

По информации издания, английский клуб намерен приобрести игроков во время зимнего трансферного окна.

Действующий контракт 26-летнего Промеса с московским клубом рассчитан до 2021 года. Он был признан лучшим футболистом России 2017 года по опросу журналистов, который проводит еженедельник "Футбол". В составе "Спартака" нападающий стал чемпионом России в прошедшем сезоне и лучшим бомбардиром команды, на его счету 12 голов в 26 матчах. После 20 туров текущего сезона чемпионата России Промес делит первое место в списке лучших бомбардиров с Федором Смоловым и Александром Кокориным (по 10 мячей).

Каррильо перешел в "Монако" в 2015 году из аргентинского "Эстудиантеса", в 2017 году в составе монегасков стал чемпионом Франции. В нынешнем сезоне французского первенства 26-летний нападающий сыграл в 15 матчах, в которых забил четыре гола.

Зимнее трансферное окно в России будет открыто с 25 января по 25 февраля. В Англии и Франции трансферное окно закроется 1 февраля 2018 года.