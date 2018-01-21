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Горшков: российские фигуристы отправятся на предолимпийский сбор 27 января

Спорт
21 января, 13:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В воскресенье были названы имена российских фигуристов, которым предстоит выступить на Играх в Южной Корее

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские фигуристы отправятся в Японию на сбор для подготовки к Олимпийским играм в Пхёнчхане 27 января. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков.

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В воскресенье были названы имена российских фигуристов, которым предстоит выступить на Играх в Южной Корее.

"Им улетать через пять дней. Спортсмены будут на сборах в двух городах: парное катание - в Фукуоке, остальные - в Ниигате. В одном месте невозможно было обеспечить подготовку ко всем четырем видам. Тем более что соревнования на Олимпиаде будут начинаться в четыре утра по Москве, надо планировать тренировки", - рассказал Горшков.

Соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде пройдут с 9 по 23 февраля.

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