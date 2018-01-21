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Саночник Репилов завоевал серебро на этапе КМ в Норвегии

Спорт
21 января, 14:07 дата обновления: 21 января, 14:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Победу одержал итальянец Доминик Фишналлер, третьим стал австриец Вольфганг Киндл

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Роман Репилов

Роман Репилов

© © EPA/ARNO BURGI, архив

ТАСС, 21 января. Российский саночник Роман Репилов стал вторым на этапе Кубка мира, проходящем в норвежском Лиллехаммере. По сумме двух попыток он показал результат 1 минута 38,686 секунды.

Победителем стал итальянец Доминик Фишналлер (1.38,590), третьим - австриец Вольфганг Киндл (1.38,772).

Россиянин Максим Аравин занял восьмое место (1.38,963), Степан Федоров - девятое (1.38,997), Семен Павличенко - 15-е (1.39,202).

Этап Кубка мира в Лиллехаммере завершится позднее в воскресенье спринтерскими гонками у саночников и саночниц, победители будут выявлены по результатам единственной попытки. Заключительный этап Кубка мира пройдет в латвийской Сигулде (27-28 января).

Репилов является действующим обладателем Кубка мира, в активе россиянина также два серебра и одна бронза чемпионата мира 2017 года. Также он становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы - 2016.

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