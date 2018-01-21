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Гарт: Репилов и Павличенко будут фаворитами ЧЕ в Латвии

Спорт
21 января, 14:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

В Лиллехаммере действующий обладатель Кубка мира Роман Репилов стал вторым по сумме двух заездов

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Наталия Гарт

Наталия Гарт

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Этап Кубка мира по санному спорту в норвежском Лиллехаммере подтвердил, что россияне Роман Репилов и Семен Павличенко являются одними из главных фаворитов стартующего на следующей неделе в латвийской Сигулде чемпионата Европы. Такое мнение выразила ТАСС президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

В Лиллехаммере действующий обладатель Кубка мира Репилов стал вторым по сумме двух заездов (после первой попытки он шел девятым). Чемпион Европы - 2017 Павличенко финишировал 15-м (24-е время в первой попытке и 3-е - во второй). Максим Аравин занял итоговое восьмое место, Степан Федоров - девятое.

"Я довольна тем, в какой форме находятся сейчас наши саночники, - сообщила Гарт. - Роман показал лучшее время во втором заезде. Не допусти он ошибку в первой попытке, то был бы чемпионом. Здорово готов был сегодня и Семен Павличенко, который в первом заезде шел на рекорд трассы, но совершил падение на одном из виражей".

"Репилов и Павличенко будут одними из главных фаворитов на победу на европейском первенстве в Латвии, - считает собеседница агентства. - Так же я очень рассчитываю и на Степана Федорова".

Чемпионат Европы пройдет в Сигулде с 27 по 28 января.

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