Гарт: Репилов и Павличенко будут фаворитами ЧЕ в Латвии

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Этап Кубка мира по санному спорту в норвежском Лиллехаммере подтвердил, что россияне Роман Репилов и Семен Павличенко являются одними из главных фаворитов стартующего на следующей неделе в латвийской Сигулде чемпионата Европы. Такое мнение выразила ТАСС президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

В Лиллехаммере действующий обладатель Кубка мира Репилов стал вторым по сумме двух заездов (после первой попытки он шел девятым). Чемпион Европы - 2017 Павличенко финишировал 15-м (24-е время в первой попытке и 3-е - во второй). Максим Аравин занял итоговое восьмое место, Степан Федоров - девятое.

"Я довольна тем, в какой форме находятся сейчас наши саночники, - сообщила Гарт. - Роман показал лучшее время во втором заезде. Не допусти он ошибку в первой попытке, то был бы чемпионом. Здорово готов был сегодня и Семен Павличенко, который в первом заезде шел на рекорд трассы, но совершил падение на одном из виражей".

"Репилов и Павличенко будут одними из главных фаворитов на победу на европейском первенстве в Латвии, - считает собеседница агентства. - Так же я очень рассчитываю и на Степана Федорова".

Чемпионат Европы пройдет в Сигулде с 27 по 28 января.