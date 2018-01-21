Сотскова: связанные с попаданием на ОИ сложности только сплотят российских спортсменов

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская фигуристка Мария Сотскова, вошедшая в список участников Олимпиады в Пхёнчхане, уверена, что никакие трудности и проблемы, связанные с Играми-2018, не заставят сборную России забыть о патриотизме. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

В воскресенье президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков огласил имена отечественных фигуристов, которые вошли в список участников Олимпиады-2018. В женском одиночном катании страну должны представить Евгения Медведева, Алина Загитова и Сотскова. Окончательный состав российской делегации будет определен комиссией МОК, допущенные к Играм спортсмены будут выступать под олимпийским флагом.

"Я никогда в жизни не была на Олимпийских играх, даже в Сочи в 2014 году, - рассказала Сотскова. - Участвовала в Юношеских олимпийских играх в 2016 году, но это совсем иная история, поскольку мы жили в отдельной гостинице в местечке, где проводился турнир. Тут совсем другое - церемония открытия, парад атлетов, где мы должны сплотиться, проявить командный дух. Я уверена, что каждый из нас еще сильнее захочет прославить свою страну, под каким бы флагом мы не выступали - наш у нас все равно никому не отнять, как и наш патриотизм".

Сотскова мечтает проникнуться атмосферой Олимпиады. "По моим ощущениям, в психологическом плане соревноваться в Пхёнчхане будет легче, чем на чемпионате России, который из- за общей нервозности я постаралась забыть как можно скорее. Мне кажется, на Играх надо забыть, что у нас индивидуальный вид спорта - ты выступаешь в одной команде, за которую переживает вся страна. Многие рассказывали мне, что Олимпиада - это непередаваемая атмосфера, которую надо прочувствовать, и я мечтаю об этом".

Фигуристка отметила, что российские спортсмены привыкли к трудностям. "Мы не ждем благоприятных условий, мы привыкли преодолевать преграды. Вот именно поэтому, мне кажется, наши спортсмены самые сильные в мире. У нас такая закалка, которая позволяет четко идти к цели", - подытожила она.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.