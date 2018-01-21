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Белорусская биатлонистка Домрачева выиграла масс-старт на этапе КМ в Италии

Спорт
21 января, 15:16 дата обновления: 21 января, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Второе место заняла представительница Словакии Анастасия Кузьмина, третье - финка Кайса Мякяряйнен

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Дарья Домрачева

Дарья Домрачева

© Евгений Тумашов/ТАСС

ТАСС, 21 января. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева заняла первое место в гонке с общего старта на этапе Кубке мира, проходящем в итальянском Антхольце. Дистанцию 12,5 км она преодолела за 40 минут 23,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

Представительница Словакии Анастасия Кузьмина стала второй (отставание 11,9 секунды; три промаха). Финка Кайса Мякяряйнен заняла третье место (+16.2; 4).

Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, показавшая 10-й результат (+55,6; 2). Татьяна Акимова финишировала 30-й (+6.27,5; 5).

Этап Кубка мира в Антхольце, который является последним стартом перед Олимпиадой, завершится позднее в воскресенье мужским масс-стартом (16:45 мск).

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