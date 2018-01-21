Задача сборной России на ЧМ по бенди - подарить праздник болельщикам, заявил игрок Черных

ХАБАРОВСК, 21 января. /Корр. ТАСС Евгения Пустовит/. Вратарь сборной России по хоккею с мячом и красноярского "Енисея" Роман Черных считает, что главной задачей для национальной команды на чемпионате мира 2018 года в Хабаровске будет создание праздника для болельщиков. Об этом Черных рассказал ТАСС.

Чемпионат мира в Хабаровске стартует 29 января и завершится 4 февраля.

"Если оценивать шансы, то мысли могут быть только одни. Чемпионат мира проводится на домашней арене, болельщики ожидают увидеть праздник, а сборная России постарается сделать все, чтобы этот праздник состоялся. Важно понимать, что это будет не только подарком для болельщиков, но и толчком для всего развития хоккея с мячом в стране", - сказал Черных.

Также вратарь сборной России отметил, что национальной команде не стоит делать ставку на разницу в часовых поясах.

"В данный момент не стал бы выделять фаворитов предстоящего чемпионата мира. Сюрпризом, на мой взгляд, будет, если сборная Норвегии выйдет в финал первенства, а так все может быть, не буду ставить прогнозы. Также я бы не делал ставку на разницу в часовых поясах, нужно серьезно готовиться и не допускать мысли о недооценке соперников", - отметил Черных.

В матче открытия турнира 29 января российская сборная сыграет против команды Норвегии. Затем 30 января россияне встретятся с командой Финляндии. В третьей встрече группового этапа 31 января сборная России сыграет против шведов. Все матчи пройдут на арене "Ерофей".