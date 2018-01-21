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"Зенит" и "Спартак" интересуются футболистом "Рубина" Набиуллиным

Спорт
21 января, 15:50 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Представитель игрока Анзор Гаргаев рассказал ТАСС, что полтора года назад защитником интересовался немецкий "Хофенхайм"

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Эльмир Набиуллин

Эльмир Набиуллин

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольные клубы "Зенит" и "Спартак" заинтересованы в приобретении защитника казанского "Рубина" Эльмира Набиуллина. Об этом ТАСС сообщил представитель футболиста Анзор Гаргаев.

Ранее портал "Чемпионат.com" сообщил, что "Спартак" рассчитывает приобрести 22-летнего футболиста этой зимой. "Рубин" просит за игрока €6 млн.

"Зенит" и "Спартак" интересовались и сейчас, и летом. Зарубежные клубы проявляют интерес - полтора года назад интересовался немецкий "Хоффенхайм", - сказал Гаргаев.

"На данный момент Эльмир - игрок "Рубина", у него нет обязательного желания куда-то уйти. Если какой-то клуб будет делать предложение "Рубину", то в первую очередь его рассмотрит клуб, который является для футболиста родным", - отметил представитель игрока.

Набиуллин является воспитанником "Рубина" и выступает за основную команду с 2014 года. В текущем сезоне футболист сыграл за казанский клуб 14 матчей чемпионата России и одну игру Кубка страны. Всего защитник провел за "Рубин" 98 матчей, из которых пять - Кубка России и восемь - еврокубков. Также футболист сыграл в одной товарищеской встрече за сборную России - против команды Казахстана (0:0) в 2015 году.

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