"Барыс" потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ

ТАСС, 21 января. Астанинский "Барыс" лишился шансов на попадание в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом стало известно после того, как соперник казахстанского клуба по Восточной конференции "Сибирь" победила екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

После победы в активе новосибирцев стало 82 очка, клуб располагается на восьмой позиции. "Барыс" с 67 очками занимает 10-е место таблице Восточной конференции. Восемь лучших команд от каждой конференции выходят в плей-офф.

В эти минуты "Барыс" проводит домашний матч с тольяттинской "Ладой". Идет третий период, счет 2:2. Даже если астанинцы выиграют три оставшихся матча, они не смогут опередить "Сибирь" в турнрной таблице.