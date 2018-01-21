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"Барыс" потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ

Спорт
21 января, 16:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

В воскресенье команда из Казахстана уступила екатеринбургскому "Автомобилисту" со счетом 0:3

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ТАСС, 21 января. Астанинский "Барыс" лишился шансов на попадание в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом стало известно после того, как соперник казахстанского клуба по Восточной конференции "Сибирь" победила екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

После победы в активе новосибирцев стало 82 очка, клуб располагается на восьмой позиции. "Барыс" с 67 очками занимает 10-е место таблице Восточной конференции. Восемь лучших команд от каждой конференции выходят в плей-офф.

В эти минуты "Барыс" проводит домашний матч с тольяттинской "Ладой". Идет третий период, счет 2:2. Даже если астанинцы выиграют три оставшихся матча, они не смогут опередить "Сибирь" в турнрной таблице.

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