Агент: "Локомотив" интересуется футболистом "Рубина" Оздоевым

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский футбольный клуб "Локомотив" заинтересован в приобретении полузащитника казанского "Рубина" Магомеда Оздоева. Об этом ТАСС сообщил представитель игрока Анзор Гаргаев.

"По Магомеду летом было конкретное предложение из "Спартака", но он решил остаться в "Рубине". Тогда мы все посовещались и решили, что он работает с хорошим тренером и ему лучше остаться, хотя предлагали неплохую зарплату. Знаю, что сейчас его хочет взять "Локомотив", но за Магомеда просят немаленькие деньги", - сказал Гаргаев.

Он отметил, что футболисты не жалуются на "Рубин" в дисциплинарные инстанции, несмотря на долги. "Сейчас ребятам [Оздоеву и Эльмиру Набиуллину] пять месяцев не платят зарплату, но я сказал руководству, что мы будем терпеть и не будем вставлять "нож в спину". Не так, как делают другие футболисты, которые написали на клуб заявление и сидят довольные. Мы стараемся в подобных ситуациях не делать таких вещей, если вообще не будет критической ситуации", - отметил Гаргаев.

"У ребят есть понимание и вера в руководство, тренера и Республику Татарстан. Нужно пройти через становление нового коллектива", - добавил представитель футболистов.

Оздоев начинал профессиональную карьеру в "Локомотиве" в 2010 году. За "Рубин" полузащитник выступает с 2015 года, проведя за казанский клуб 104 матча и забив девять голов. Текущий контракт футболиста истекает летом следующего года.