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Футболист сборной России Рауш перешел в московское "Динамо"

Спорт
21 января, 16:06 дата обновления: 21 января, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

О подробностях контракта не сообщается

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Константин Рауш

Константин Рауш

© EPA/Arne Dedert

ТАСС, 21 января. Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о переходе защитника немецкого "Кельна" и сборной России Константина Рауша. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

О подробностях соглашения между 27-летним Раушем и "Динамо" не сообщается. Ранее источник, знакомый с ходом переговорам, сообщил ТАСС, что "Динамо" заплатит "Кельну" за Рауша €1,5 млн, а игрок подпишет контракт с московской командой на три года с суммой отступных в €5 млн.

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"Мы продолжаем последовательно укреплять команду к весенней части чемпионата России, - сообщил генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев. - В ситуации с Раушем совпали интересы у обеих сторон - Константин хочет играть в России, чтобы быть на виду у тренеров национальной сборной в преддверии домашнего чемпионата мира, а "Динамо" заинтересовано в сильном футболисте, который может вывести команду на новый уровень. И мы рады, что теперь Рауш в "Динамо", надеюсь, и мы, и Рауш сделали правильный выбор".

Рауш выступал за "Кельн" с мая 2016 года и принял участие в 50 матчах команды и забил один гол. Также он выступал за немецкие "Ганновер" (2008-2013), "Штутгарт" (2013-2015) и "Дармштадт" (2015-2016).

Рауш родился в Томской области в селе Кожевниково, а в возрасте шести лет эмигрировал с родителями в Германию. Выступал за молодежную и юношеские сборные Германии. Паспорт РФ он получил в 2015 году, а в сборную впервые был вызван в августе на товарищеский матч с московским "Динамо", который не считается официальным, так как проводился не под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). В начале октября 2017 года ФИФА разрешила игроку выступать за сборную России, после чего защитник принял участие в четырех товарищеских матчах команды - с южнокорейцами (4:2), иранцами (1:1), аргентинцами (0:1) и испанцами (3:3).

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