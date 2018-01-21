Четыре российских лыжника попали в десятку лучших в гонке на 15 км на этапе КМ

ТАСС, 21 января. Четыре российских лыжника финишировали в первой десятке в гонке на дистанции 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира, который завершился в словенской Планице.

Лучшим из россиян стал Иван Кириллов, занявший пятое место и проигравший победителю 56,5 секунды. Станислав Волженцев показал шестой результат (+57,8), Андрей Ларьков - восьмой (+1.02,2), Андрей Собакарев - девятый (+1.03,4), Сергей Турышев - 12-й (+1.16,5), Алексей Виценко - 19-й (+1.35,0), Дмитрий Жапаров - 35-й (+2.32,3). На этом этапе не выступали лидеры российской команды Сергей Устюгов и Александр Большунов. Для 21-летнего Кириллова этот результат стал лучшим в карьере.

Победителем гонки стал Алексей Полторанин из Казахстана, показавший результат 36 минут 54,7 секунды, второй место занял лидер общего зачета Кубка мира норвежец Йоханнес Клэбо (+13,2), третье - швед Калле Халфварссон (+42,8).

Следующий этап Кубка мира пройдет в австрийском Зефельде 27-28 января.