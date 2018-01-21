"Строитель" обыграл "Родину" в матче чемпионата России по бенди

ТАСС, 21 января. "Строитель" одержал победу над "Родиной" со счетом 7:4 в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Заброшенными мячами в составе хозяев отметились Михаил Селедков (12-я минута), Иван Кораблин (23, 56), Антон Оппенлендер (43, 44), Александр Воюшин (69) и Максим Зубарев (76). За гостей отличились Дмитрий Евтюшин (53, 72) и Константин Зубарев (71, 78).

"Строитель" располагается на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков. "Родина" не сумела одержать ни одно победы и занимает последнее место (14).

В следующем матче "Родина" на выезде сыграет с "Кузбассом" 3 февраля, "Строитель" 11 февраля на выезде встретится с московским "Динамо".

Другие результаты дня:

"СКА-Нефтяник" - "Енисей" - 5:3

"Байкал-Энергия" - "Кузбасс" - 4:1

"Динамо" (Москва) - "Старт" - 7:7

"Волга" - "Сибсельмаш" - 3:5

"Динамо" (Казань) - "Уральский трубник" - 5:2

"Водник - "Зоркий" - 5:0.