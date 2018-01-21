Футболисты "Ахмата" обыграли болгарскую "Славию" в товарищеском матче

ТАСС, 21 января. Российский футбольный клуб "Ахмат" одержал победу над болгарской "Славией" со счетом 3:1 в товарищеском матче на сборах, которые команда проводит в Турции.

В составе победителей забитыми мячами отметились Заур Садаев (1-я, 14-я минуты) и Идрис Умаев (46). У проигравших отличился Владислав Узунов (58). Следующий товарищеский матч команда из Грозного проведет 25 января против турецкого "Аланьяспора".

В турнирной таблице чемпионата России "Ахмат" занимает седьмое место, набрав в 20 матчах 26 очков. Первый матч в первенстве страны после зимнего перерыва грозненцы проведут 4 марта в гостях против тульского "Арсенала".