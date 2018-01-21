Алаев: высказывания главы Федерации футбола Норвегии о сборной России недопустимы

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Высказывания президента Федерации футбола Норвегии Терье Свенсена о возможном отстранении сборной России от чемпионата мира 2018 года недопустимы. Об этом ТАСС заявил временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

Ранее Свенсен в интервью местным СМИ призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) более активно расследовать возможное употребление допинга в российском футболе и в случае необходимости отстранить сборную России от участия в домашнем чемпионате мира - 2018.

"РФС считает высказывания, допущенные президентом Федерации футбола Норвегии, абсолютно недопустимыми. Цель подобных заявлений ясна - дискредитировать российский футбол в преддверии чемпионата мира. Причем очевидно, что такую цель наши норвежские коллеги не сами себе поставили", - сказал Алаев.

"ФИФА - это авторитетная международная организация, и пытаться давить на нее недопустимо, ей хватит компетенции во всем разобраться. Сейчас ФИФА ведет расследование, в котором мы принимаем непосредственное участие. Для этого мы в РФС создали специальную рабочую группу. Наша позиция абсолютно совпадает с ФИФА: мы будем жестко наказывать за применения допинга, но сейчас пытаться нагнетать и делать выводы на основании каких-то слухов нельзя", - отметил врио главы РФС.

"Поэтому мы призываем всех членов международной федерации дождаться результатов расследования и не позволять себе эмоциональные высказывания, а также не забывать о корпоративной этике, - подчеркнул Алаев. - И напоминаю, что у РФС есть право бороться с клеветой в юридической плоскости, сейчас также обсуждается вопрос возможной подачи жалобы на президента Федерации футбола Норвегии в комитет по этике ФИФА".

Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля этого года.