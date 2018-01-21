Прыгун Лысенко считает, что способен еще этой зимой покорить высоту 2,40 метра

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладатель лучшего результата сезона в мире в прыжках в высоту Данил Лысенко (2,36 метра) считает, что способен улучшить свое достижение и прыгнуть на 2,40 еще этой зимой. Об этом Лысенко сообщил журналистам.

20-летний Лысенко в воскресенье стал победителем московского турнира "Битва полов", в котором за главный приз боролись как мужчины, так и женщины. Лысенко стал первым благодаря прыжку на 2,36 метра. В ранге победителя спортсмен трижды пытался покорить планку на высоте 2 метра 40 см, и в первой попытке был близок к успеху.

"Для того, чтобы прыгнуть на 2,40, нужно еще над многими моментами поработать, - признался Лысенко. - Технику нужно подправить, скорости прибавить, да и физических сил побольше требуется. Но эта высота, как говорит тренер, мне по силам. Думаю, что еще в этом сезоне я могу ее покорить, но обещать не могу".

В "Битве полов" принимали участие 12 ведущих российских легкоатлетов, среди которых были также двукратная чемпионка мира Ласицкене и олимпийский чемпион 2012 года Иван Ухов. В одном турнире принимали участие мужчины и женщины. В основе состязаний - использование таблиц подсчета очков венгра Божидара Спириева, которые основаны на точных статистических данных. В итоге победу одержал Лысенко, прыгнувший в высоту на 2 метра 36 см и набравший 1233 очка (у Ласицкене - высота 1,99 м и 1209 очков).

"Соревнования мне очень понравились. Рад был сегодня быть рядом вместе с той же Машей Ласицкене. Я не загадывал, на какую высоту сегодня прыгну, потому что всегда руководствуюсь своими ощущениями. Как вы видели, некоторые предыдущие высоты я брал не с первой попытки, но в концовке мне удалось собраться", - заключил Лысенко.

Лысенко в воскресенье побил свой прежний рекорд сезона. 7 января в Екатеринбурге он прыгнул на 2,35 м.