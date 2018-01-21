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Экипаж немца Лохнера выиграл Кубок мира по бобслею в четверках

Спорт
21 января, 20:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Второе место занял другой немец Франческо Фридрих, третье - еще один представитель Германии Нико Вальтер

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Йоханнес Лохнер

Йоханнес Лохнер

© EPA-EFE/URS FLUEELER

ТАСС, 21 января. Немецкий экипаж Йоханнеса Лохнера с разгоняющими Кристофером Вебером, Джошуа Блумом и Кристианом Распом выиграл зачет Кубка мира по бобслею в соревнованиях четверок.

Заключительный этап Кубка мира прошел в немецком Кёнигзее. Победу одержал другой немецкий экипаж Нико Вальтера, который по сумме двух попыток показал время 1 минута 37,21 секунды. Вторыми стали австрийцы во главе с Беньямином Майером (+0,36), третьими - латвийский экипаж во главе с Оскаром Киберманисом (+0,36). Лохнер занял четвертое место (+0,41).

Лучшим из россиян стал экипаж Алексея Стульнева, который занял десятое место, проиграв лидеру 0,87 секунды. Экипаж Алексея Касьянова занял 14-е место (+1,06), а Максима Андрианова - 15-е (1,09).

По итогам восьми этапов Лохнер набрал 1652 очка и впервые в карьере стал обладателем Кубка мира. Вторым стал другой немец Франческо Фридрих (1468), третьим - Вальтер (1421). Касьянов, который выиграл Кубок мира в четверках в прошлом году, занял девятое место (1217), Алексей Стульнев стал 14-м (882), а Максим Андрианов - 17-м (776).

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