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Каррера: Джикия с учетом его характера может восстановиться раньше запланированного срока

Спорт
21 января, 20:39 UTC+3 ДУБАЙ /ОАЭ/ 21, января. /ТАСС

У защитника "Спартака" диагностирован разрыв крестообразной связки колена, восстановление от подобных травм обычно занимает пять-шесть месяцев

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ДУБАЙ /ОАЭ/, 21 января. /ТАСС/. Футболист московского "Спартака" и сборной России Георгий Джикия может восстановиться от травмы раньше запланированного времени с учетом его характера. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Спартака" Массимо Каррера.

У Джикии диагностирован разрыв крестообразной связки колена, который он получил 18 января в товарищеском матче с китайским клубом "Шанхай СИПГ" (0:1). Восстановление от подобных травм обычно занимает пять-шесть месяцев, а значит, защитник рискует пропустить домашний чемпионат мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В понедельник в Риме футболист пройдет медобследование, после чего ему, возможно, будет сделана операция.

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"В целом я доволен проведенным первым сбором ("Спартак" проводит тренировочный сбор в Дубае с 9 по 22 января - прим. ТАСС), единственная проблема - то, что, к сожалению, случилось с Георгием Джикией. Это крайне важный игрок для "Спартака". Желаю ему скорейшего выздоровления, надеюсь, он станет еще сильнее. Думаю, с его характером Джикии потребуется меньше времени, чем говорят", - сказал Каррера.

"Четко осознал [когда услышал крик Джикии], какую серьезную травму получил Георгий. Я сам через подобное проходил, когда был футболистом, безусловно, эти ощущения крайне неприятные. Я пожелал Джикии быть сильным, посоветовал Георгию отнестись к ситуации оптимистично и постараться вернуться как можно скорее. Увы, такие вещи в футболе происходят", - заявил специалист.

Каррера отметил, что игрокам нужно быть психологически устойчивым к таким травмам. "Вполне уместно, что Джикия улыбался и шутил, несмотря на травму. Травмы, к сожалению, преследуют всех спортсменов. Важно правильно относиться к ним и быть психологически устойчивым", - сказал Каррера.

Джикия перешел в "Спартак" из пермского "Амкара" в декабре 2016 года. 23-летний футболист провел за московский клуб 33 матча, в которых забил один гол и отдал четыре голевые передачи. В составе "Спартака" Джикия стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. На счету защитника восемь матчей за национальную команду.

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