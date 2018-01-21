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Крамник сыграл вничью с Со в восьмом туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее

Спорт
21 января, 21:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Другой россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с индийцем Башкараном Адхибаном, Петр Свидлер - с индийцем Вишванатаном Ананадом, Максим Матлаков - с китайцем Вей И

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Владимир Крамник

Владимир Крамник

© Алексей Насыров/ТАСС

ТАСС, 21 января. Российский гроссмейстер Владимир Крамник сыграл вничью с американцем Уэсли Со в восьмом туре шахматного супертурнира в голландском Вейк-ан- Зее.

Другой россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с индийцем Башкараном Адхибаном, Петр Свидлер - с индийцем Вишванатаном Ананадом, Максим Матлаков - с китайцем Вей И.

Азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, который единолично лидировал после седьмого тура, проиграл голландцу Анишу Гири. Обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен обыграл англичанина Гавейна Джонса, американец Фабиано Каруана - китаянку Хоу Ифань.

После восьми туров в турнире лидируют Мамедьяров, Гири и Карлсен. Они набрали по 5,5 очка. Далее идут Со, Крамник (по 5 очков), Ананд, Карякин (по 4,5), Матлаков, Свидлер (по 4), Джонс (3,5), Вэй И, Каруана (по 3), Адхибан (2), Хоу Ифань (1).

В девятом туре 23 января Крамник сыграет с Мамедьяровым, Карякин - с Вей И, Свидлер - с Со, Матлаков - с Гири, Карлсен - с Анандом, Джонс - с Хоу Ифань, Каруана - с Адхибаном.

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Карякин, представлявший тогда Украину.

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