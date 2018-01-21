Российская команда "Локосфинкс" стала второй в командной гонке на этапе КМ по велотреку

ТАСС, 21 января. Российская команда "Локосфинкс" в составе Сергея Шилова, Дмитрия Соколова, Александра Евтушенко и Кирилла Свешникова заняла второе место в командной гонке преследования на этапе Кубка мира по велоспорту на треке, который завершился в Минске.

Победу одержала британская команда Team KGF, которая показала время 3 минуты 56,015 секунды. Велосипедисты "Локосфинкса" в финальном заезде показали время 3 минуты 58,385 секунды.

Третье место заняла сборная России в составе Ивана Смирнова, Льва Гонова, Глеба Сырицы и Дмитрия Мухомедьярова. В заезде за бронзу они были быстрее сборной Франции. Россияне показали время 4 минуты 0,501 секунды, французы - 4 минуты 1,314 секунды.