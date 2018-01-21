Бывший тренер казанского "Рубина" Грасия возглавил английский "Уотфорд"

ТАСС, 21 января. Испанец Хави Грасия, который ранее возглавлял российский футбольный клуб "Рубин", стал главным тренером английского "Уотфорда". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с 47-летним специалистом рассчитан на 1,5 года.

Ранее в воскресенье "Уотфорд" объявил об отставке с поста главного тренера команды португальца Марку Силвы.

Грасия возглавил "Рубин" летом 2016 года, под его руководством команда заняла девятое место в чемпионате России. В июне 2017 года казанский клуб досрочно расторг контракт со специалистом. Ранее Грасия работал в таких испанских клубах, как "Малага", "Осасуна", "Альмерия".

После 24 туров "Уотфорд" занимает 10-е место в чемпионате Англии. В активе команды 26 очков.