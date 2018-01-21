Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывший тренер казанского "Рубина" Грасия возглавил английский "Уотфорд"

Спорт
21 января, 22:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

Контракт с 47-летним специалистом рассчитан на 1,5 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Хави Грасия

Хави Грасия

© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 21 января. Испанец Хави Грасия, который ранее возглавлял российский футбольный клуб "Рубин", стал главным тренером английского "Уотфорда". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с 47-летним специалистом рассчитан на 1,5 года.

Ранее в воскресенье "Уотфорд" объявил об отставке с поста главного тренера команды португальца Марку Силвы.

Грасия возглавил "Рубин" летом 2016 года, под его руководством команда заняла девятое место в чемпионате России. В июне 2017 года казанский клуб досрочно расторг контракт со специалистом. Ранее Грасия работал в таких испанских клубах, как "Малага", "Осасуна", "Альмерия".

После 24 туров "Уотфорд" занимает 10-е место в чемпионате Англии. В активе команды 26 очков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
2
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
3
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
4
Песков опроверг интерпретацию его слов о якобы имевших место встречах Путина и Порошенко
5
Джек Воробей за штурвалом "Зеленой жемчужины"
6
Что известно о нападении в школе в Бурятии
7
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
Темы дня
Новости партнеров
Реклама